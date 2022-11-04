Раніше у ФІФА надійшло звернення з проханням дискваліфікувати Іран з чемпіонату світу через порушення прав людини у цій країні. Також низка країн світу були обурені проведенням ЧС у Катарі, в якому під час підготовки до турніру загинули кілька тисяч людей. Втім, керівний орган світового футболу вирішив банально "вмити руки".

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Президент ФІФА Джанні Інфантіно і генсек Фатма Самура розіслали спеціального листа у всі 32 країни, які візьмуть участь у чемпіонаті світу в Катарі. У ньому містить прохання зосередитися лише на футболі, а не брати участь у лекціях з читання моралі.

"Будь ласка, давайте зараз зосередимося на футболі. Ми знаємо, що футбол не живе у вакуумі, і усвідомлюємо, що в усьому світі є багато проблем і труднощів політичного характеру. Але, будь ласка, не дозволяйте втягувати футбол у всі наявні ідеологічні чи політичні протистояння.

У Катарі будуть раді бачити всіх, незалежно від походження, релігії, статі, сексуальної орієнтації чи громадянства.

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ФІФА намагається поважати всі думки та переконання, не роздаючи моральних уроків решті світу. Однією з найбільших переваг світу є саме його розмаїття, яке потрібно поважати. Жоден народ, культура чи нація не є вищими за будь-які інші.

Цей принцип є основоположним каменем взаємоповаги. І це також одна з основних цінностей футболу. Тому, будь ласка, давайте пам'ятати про це, і нехай футбол посідає центральне місце", – йдеться у листі, текст якого оприлюднив Sky Sports.

Нагадаємо, ЧС-2022 стартує вже 20 листопада матчем між Катаром – господарем турніру – й Еквадором. Фінал відбудеться 18 грудня.

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