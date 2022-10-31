Пропагандистский матч ТВ приобрел у ФИФА права на эксклюзивную трансляцию матчей ЧМ-2022 на территории России. Об этом сообщает официальный сайт канала.

Украина хочет выбросить Россию из ФИФА и УЕФА, а Иран – с ЧМ-2022: официальное заявление

На платформах будут транслировать все 64 противостояния турнира. Компания впервые в своей истории получила столь полноценный пакет. Циническое соглашение ФИФА с представителями оккупантов, заключенное во время полномасштабной войны России против Украины, предусматривает прямые трансляции, использование фрагментов игр в телеэфире и хайлайтов на цифровых платформах, а также продажу рекламы.

Исторический Мундиаль в Катаре начнется 20 ноября матчем между Катаром и Эквадором. Мировое первенство продлится до 18 декабря.