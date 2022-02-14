Бразилия и Аргентина все же сыграют матч квалификации к ЧМ-2022, который длился всего 4 минуты.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение провести остановленный матч между Бразилией и Аргентиной в рамках квалификации ЧМ-2022, сообщает официальный сайт федерации. Дату и место проведения встречи определят позже.

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Кроме того, ФИФА избрала наказание для обеих сторон из-за того, что матч не состоялся в назначенную дату. Так, Бразильская федерация должна уплатить 500 тысяч швейцарских франков за нарушение порядка и безопасности, а Аргентинская ассоциация – 200 тысяч франков за невыполнение ею своих обязательств по порядку и безопасности, подготовке и участию в матче. Обе стороны также должны заплатить еще по 50 тысяч франков из-за срыва поединка.

Также ФИФА дисквалифицировала 4 виновников скандала – игроки Аргентины (Буэндия, Эмилиано Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро) отстранены на 2 поединка. Напомним, именно из-за них игру и прервали – футболисты якобы прибыли в Бразилию с нарушением карантинных законов.

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