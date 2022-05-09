ЧС-2022: ФІФА ухвалила остаточне рішення щодо скандального матчу Бразилія – Аргентина, перерваного на 5-й хвилині
Апеляційний комітет ФІФА вирішив, що поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу між Бразилією та Аргентиною потрібно переграти.
Матч стартував 5 вересня 2021 року в Сан-Паулу, але тривав лише 4 хвилини. Після цього на полі з'явилися органи правопорядку, а поєдинок завершили достроково.
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Причиною стало те, що четверо аргентинців – Буендія, Еміліано Мартінес, Ло Чельсо та Ромеро – прибули до Бразилії з порушенням карантинних вимог, вказавши у документах недостовірні дані. Раніше ФІФА вже вирішила, що матч потрібно переграти, але обидві збірні подали апеляції.
Апеляційний комітет Міжнародної Федерації футболу 9 травня підтвердив, що матч Бразилія – Аргентина потрібно переграти. Також вирішили вдвічі зменшити суму штрафу для обох збірних, інформує офіційний сайт ФІФА.
Точну дату поєдинку повідомлять додатково, але великого турнірного значення ця гра не має – і Бразилія, і Аргентина і так вийшли на Мундіаль.
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