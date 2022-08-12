Церемонія і матч-відкриття на стадіоні Аль-Бейт відбудуться 20 листопада, а не 21-го, інформує офіційний сайт ФІФА.

ФІФА запускає Суперлігу в Африці, подаючи приклад Реалу та Ювентусу

Завдяки цим змінам збережеться традиція ЧС, згідно з якою турнір розпочинають чемпіони або збірна господарів. У попередньому графіку Катар відправили аж на третій слот 21 листопада. Перед тим турнір мали розпочати матчем Сенегал – Нідерланди. Рада ФІФА одноголосним рішенням змінила розклад. Поєдинок Катар – Еквадор окремо перенесли на 20 листопада, а його слот наступного дня отримає зустріч Сенегал – Нідерланди. Власники квитків жодним чином не постраждають і можуть розраховувати на всіляку підтримку ФІФА у вирішенні незручностей.

Нагадаємо, вперше в історії чемпіонат світу будуть проводити посеред європейського клубного сезону. Мундіаль в Катарі запланований з 20 листопада до 18 грудня.

Результати жеребкування ЧС-2022 – Уельс замість України у цікавій групі з найкращою сіткою і шансами на чвертьфінал