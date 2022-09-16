Апелляция перуанской и чилийской ассоциаций была отклонена, сообщает официальный сайт ФИФА.

Сборная Украины узнала место в обновленном рейтинге ФИФА

Скандал вспыхнул вокруг защитника эквадорцев Байрона Кастильо, которому якобы подделали документы для получения гражданства. Он принял участие в 8 матчах отбора на ЧМ, в том числе в обоих против чилийцев (победа и ничья). Если бы Эквадор наказали техническими поражениями во всех этих встречах, то сборная Чили получила бы +5 очков и поехала в Катар. Впрочем, ФИФА снова не нашла никаких серьезных нарушений в документах Кастильо, поэтому 23-летний игрок вместе с "банановыми" может спокойно готовиться к Мундиалю.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Эквадора попала в группу А, где ее соперниками станут Катар, Нидерланды и Сенегал.

Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Уэльс вместо Украины в интересной группе с лучшей сеткой и шансами на четвертьфинал