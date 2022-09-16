Апеляція перуанської та чилійської асоціацій була відхилена, інформує офіційний сайт ФІФА.

Збірна України дізналася місце в оновленому рейтингу ФІФА

Скандал спалахнув навколо захисника еквадорців Байрона Кастільйо, якому нібито підробили документи для отримання громадянства. Він взяв участь у 8 матчах відбору на ЧС, зокрема в обох проти чилійців (перемога і нічия). Якби Еквадор покарали технічними поразками у всіх цих зустрічах, то збірна Чилі отримала б +5 очок і напряму поїхала в Катар. Втім, ФІФА знову не знайшла жодних серйозних порушень у документах Кастільйо, тому 23-річний гравець разом з "банановими" може спокійно готуватися до Мундіалю.

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Еквадору потрапила в групу А, де її суперниками стануть Катар, Нідерланди і Сенегал.

Результати жеребкування ЧС-2022 – Уельс замість України у цікавій групі з найкращою сіткою і шансами на чвертьфінал