Африканцы потерпели минимальное поражение на старте катарского Мундиаля. На 68-й минуте на поле появился главный "герой" дня – Ондуа, заменив Мартина Онгла.

Швейцария – Камерун – 1:0 – видео гола и обзор матча ЧМ-2022

Дело в том, что 27-летний полузащитник вышел в бутсах, где были изображены два флага – Камерун и Россия. Гаэль имеет гражданство этих двух стран, но не раз говорил, что больше чувствует себя представителем террористов и оккупантов.

К слову, футболист родился в Африке, но в детстве вместе с родителями перебрался в страну захватчиков. В 2018 году его даже подписала Заря, но он не провел ни одного матча за луганчан. Позже Ондуа возмущался , что украинские власти запретили ему играть из-за российского гражданства, хотя, по его мнению, спорт вне политики.

Кстати, на групповом этапе чемпионата мира Камеруну еще предстоит играть с Сербией и Бразилией. Матчи запланированы на 28 ноября и 2 декабря.