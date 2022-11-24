Вышел на матч с флагом России: хавбек сборной Камеруна, который играл в Украине, оскандалился на ЧМ-2022
Опорный полузащитник Ганновера Гаэль Ондуа "прославился" в поединке Швейцария – Камерун (1:0) в первом туре чемпионата мира.
Африканцы потерпели минимальное поражение на старте катарского Мундиаля. На 68-й минуте на поле появился главный "герой" дня – Ондуа, заменив Мартина Онгла.
Швейцария – Камерун – 1:0 – видео гола и обзор матча ЧМ-2022
Дело в том, что 27-летний полузащитник вышел в бутсах, где были изображены два флага – Камерун и Россия. Гаэль имеет гражданство этих двух стран, но не раз говорил, что больше чувствует себя представителем террористов и оккупантов.
К слову, футболист родился в Африке, но в детстве вместе с родителями перебрался в страну захватчиков. В 2018 году его даже подписала Заря, но он не провел ни одного матча за луганчан. Позже Ондуа возмущался, что украинские власти запретили ему играть из-за российского гражданства, хотя, по его мнению, спорт вне политики.
Кстати, на групповом этапе чемпионата мира Камеруну еще предстоит играть с Сербией и Бразилией. Матчи запланированы на 28 ноября и 2 декабря.
Камерун минимально уступил Швейцарию, пропустив от бывшего соотечественника