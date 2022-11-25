Прихильники балканської збірної підтвердили, що до цивілізованої світової спільноти їм ще дуже далеко.

Поки весь цивілізований світ влаштовує бойкот РФ, у Катарі знайшлися унікуми, які підтримали злочинні дії Путіна. Хто б сумнівався, що ними стануть серби.

Вийшов на матч з прапором Росії: хавбек збірної Камеруну, який грав в Україні, оскандалився на ЧС-2022

Перед матчем із Бразилією балканці вигукували лозунги про дружбу з Росією, а також обіцяли вивісити на стадіоні російські прапори, якщо Сербія переможе Бразилію (от наївні). Також серби вигукували образливі гасла про НАТО і підтримали анексію Криму Росією.

На щастя, пісеньки про дружбу з терористами стали єдиною радістю друзів Путіна. Бразилія обіграла Сербію з рахунком 2:0, відправивши балканців на останнє місце групи.

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