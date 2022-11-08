Відома компанія з виробництва популярного симулятора FIFA змоделювала підсумки чемпіонату світу, до старту якого залишилося менше двох тижнів.

Компанія-виробник відеоігор за допомогою моделювання FIFA визначила потенційного переможця чемпіонату світу-2022. EA Sports вважає, що у фіналі Мундіалю збірна Аргентини обіграє Бразилію і стане чемпіоном світу. Вирішальний матч завершиться з рахунком 1:0 на користь Ліонеля Мессі та компанії.

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У півфінал вийдуть також збірні Франції та Португалії. Команді Дешама прогнозують поразку від Аргентини, а португальцям – виліт від Бразилії в серії пенальті. У матчі за третє місце Роналду і Ко програють Франції.

Цікаво, що попередні три рази EA Sports вгадала команду, яка стала чемпіоном світу. У 2010-му перемогу прогнозували Іспанії, у 2014-му – Німеччині, а 4 роки тому – Франції. Все так і сталося.

Нагагадаємо, чемпіонат світу-2022 стартує вже 20 листопада. У першому поєдинку зіграють Катар (господар турніру) і Еквадор.

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