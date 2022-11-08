Спортивный арбитражный суд в Лозанне поставил точку в деле по поводу обладателя путевки на чемпионат мира от Южной Америки.

CAS 8 ноября объявил окончательное решение по делу с участием федераций футбола Чили, Эквадора, Перу, ФИФА и футболиста сборной Эквадора Байрона Кастильо. Суд отменил предыдущее решение ФИФА, частично удовлетворив апелляции Чили и Перу. Они просили засчитать Эквадору технические поражения во всех 8 матчах с участием Кастильо, документы которого не соответствовали действительности (в частности, он родился в Колумбии, хотя в паспорте указан Эквадор). В таком случае Эквадор терял бы путевку на Мундиаль.

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Согласно решению CAS, федерация футбола Эквадора оштрафована на 100 тысяч швейцарских франков, а сборная Эквадора лишена трех очков в отборе на ЧМ-2026.

Суд отметил, что федерация футбола Эквадора несет ответственность за использование документа, содержащего ложную информацию. В частности, паспорт игрока Байрона Кастильо содержал ложные сведения о дате и месте рождения игрока (на самом деле он родился в Колумбии). Но сам документ не фальшивый – суд исследовал, что футболист получил гражданство Эквадора на законных основаниях и, соответственно, имел право выступать за сборную этой страны, говорится в решении CAS.

Таким образом, Эквадор наказан только за использование паспорта Байрона Кастильо с недостоверными данными. Но оснований для лишения команды путевки на ЧМ-2022 CAS не нашел, ведь сам документ был выдан на законных основаниях.

Соответственно, Эквадор может готовиться к поездке на чемпионат мира. Команда попала в группу А и сыграет с Катаром, Нидерландами и Сенегалом.

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