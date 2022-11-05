ЧМ-2022: четвертая сборная оказалась под угрозой дисквалификации с Мундиаля – известно, кто ее может заменить
Чемпионат мира в Катаре окутан не первым скандалом еще до начала соревнований. Потерять путевку может Камерун.
"Неукротимые львы" оказались под угрозой дисквалификации из-за скандала с формой накануне ЧМ, сообщает Sportal.blic.
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Дело в том, что Федерация футбола Камеруна во главе с Самюэлем Это'О в одностороннем порядке отказалась от сотрудничества с французским брендом Le Coq Sportif, который снабжал их формой в отборе. Организация уже заключила договор с американской компанией One All Sport, а та презентовала новую экипировку.
В то же время французы подали на Камерун в суд. ФИФА вмешалась в конфликт и якобы стала на сторону бывшего спонсора. Это'О, несмотря на давление, стремится сотрудничать с американским техническим спонсором.
Последствия для Камеруна могут быть роковыми, рассказывает местный юрист Ме Нтимбана Боно: "Отказ Федерации выполнять решение может привести к дисквалификации команды из ЧМ". Заменить "необузданных львов" в Катаре может Алжир.
Ранее под вопросом было участие трех сборных – Эквадора, Ирана и Туниса. Все они будут предварительно играть на ЧМ.
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