Чемпионат мира в Катаре окутан не первым скандалом еще до начала соревнований. Потерять путевку может Камерун.

"Неукротимые львы" оказались под угрозой дисквалификации из-за скандала с формой накануне ЧМ, сообщает Sportal.blic .

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Дело в том, что Федерация футбола Камеруна во главе с Самюэлем Это'О в одностороннем порядке отказалась от сотрудничества с французским брендом Le Coq Sportif, который снабжал их формой в отборе. Организация уже заключила договор с американской компанией One All Sport, а та презентовала новую экипировку.

В то же время французы подали на Камерун в суд. ФИФА вмешалась в конфликт и якобы стала на сторону бывшего спонсора. Это'О, несмотря на давление, стремится сотрудничать с американским техническим спонсором.

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Последствия для Камеруна могут быть роковыми, рассказывает местный юрист Ме Нтимбана Боно: "Отказ Федерации выполнять решение может привести к дисквалификации команды из ЧМ". Заменить "необузданных львов" в Катаре может Алжир.

Ранее под вопросом было участие трех сборных – Эквадора, Ирана и Туниса. Все они будут предварительно играть на ЧМ.