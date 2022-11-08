Спортивний арбітражний суд у Лозанні поставив крапку в справі щодо володаря путівки на чемпіонат світу від Південної Америки.

CAS 8 листопада оголосив остаточне рішення у справі за участю федерацій футболу Чилі, Еквадору, Перу, ФІФА та футболіста збірної Еквадору Байрона Кастільйо. Суд скасував попереднє рішення ФІФА, частково задовольнивши апеляції Чилі та Перу. Вони просили зарахувати Еквадору технічні поразки в усіх 8-ми матчах за участю Кастільйо, документи якого не відповідали дійсності (зокрема, він народився у Колумбії, хоча в паспорті вказаний Еквадор). У такому випадку Еквадор втрачав би путівку на Мундіаль.

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Відповідно до рішення CAS, федерація футболу Еквадору оштрафована на 100 тисяч швейцарських франків, а збірна Еквадору позбавлена трьох очок у відборі на ЧС-2026.

Суд зазначив, що федерація футболу Еквадору несе відповідальність за використання документа, який містить неправдиву інформацію. Зокрема, паспорт гравця Байрона Кастільйо містив неправдиві відомості щодо дати і місця народження гравця (насправді він народився у Колумбії). Але сам документ не є фальшивим – суд дослідив, що футболіст отримав громадянство Еквадору на законних підставах і, відповідно, мав право виступати за збірну цієї країни, йдеться в рішенні CAS.

Таким чином, Еквадор покараний лише за використання паспорта Байрона Кастільйо з недостовірними даними. Але підстав для позбавлення команди путівки на ЧС-2022 CAS не знайшов, адже сам документ був виданий на законних підставах.

Відповідно, Еквадор може готуватися до поїздки на чемпіонат світу. Команда потрапила в групу А і зіграє з Катаром, Нідерландами і Сенегалом.

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