Поединок с Камеруном был неудачным со всех точек зрения.

В проигранном матче с камерунцами Бразилия потеряла сразу двоих игроков – Алекса Теллеса и Габриэла Жезуса, сообщает Globo.

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Оба получили травмы колена, а обследование состоится завтра. Травма Теллеса выглядит более серьезной – защитник покидал поле в слезах. Впрочем, есть и положительные новости – завершают реабилитацию Неймар и Алекс Сандро. Также близок к полноценному восстановлению Данило.

К слову, уже 5 декабря Бразилия сойдется с Южной Кореей в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Начало игры в 21:00.

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Globo:



Alex Telles and Gabriel Jesus both are dealing with knee injuries. Tests will be done tomorrow.



Alex Telles came off in tears & Gabriel Jesus noticed the pain once he was subbed. Gabriel had previous injuries here. — Brasil Football (@BrasilEdition) December 3, 2022