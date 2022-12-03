ЧМ-2022: Бразилия понесла два потери – восстановление Неймара и еще двух основных защитников должно улучшить ситуацию
Поединок с Камеруном был неудачным со всех точек зрения.
В проигранном матче с камерунцами Бразилия потеряла сразу двоих игроков – Алекса Теллеса и Габриэла Жезуса, сообщает Globo.
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Оба получили травмы колена, а обследование состоится завтра. Травма Теллеса выглядит более серьезной – защитник покидал поле в слезах. Впрочем, есть и положительные новости – завершают реабилитацию Неймар и Алекс Сандро. Также близок к полноценному восстановлению Данило.
К слову, уже 5 декабря Бразилия сойдется с Южной Кореей в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Начало игры в 21:00.
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