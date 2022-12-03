ЧС-2022: Бразилія зазнала двох втрат – відновлення Неймара та ще двох основних захисників має поліпшити ситуацію
Поєдинок з Камеруном був невдалим з усіх точок зору.
У програному матчі з камерунцями Бразилія втратила одразу двох гравців – Алекса Теллеса та Габріела Жезуса, повідомляє Globo.
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Обидва зазнали травм коліна, а обстеження відбудеться завтра. Травма Теллеса виглядає серйознішою – захисник покидав поле в сльозах. Втім, є і позитивні новини – завершують реабілітацію Неймар та Алекс Сандро. Також близький до повноцінного відновлення Даніло.
До слова, вже 5 грудня Бразилія зійдеться з Південною Кореєю в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022. Початок гри о 21:00.
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