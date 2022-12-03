Поєдинок з Камеруном був невдалим з усіх точок зору.

У програному матчі з камерунцями Бразилія втратила одразу двох гравців – Алекса Теллеса та Габріела Жезуса, повідомляє Globo.

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Обидва зазнали травм коліна, а обстеження відбудеться завтра. Травма Теллеса виглядає серйознішою – захисник покидав поле в сльозах. Втім, є і позитивні новини – завершують реабілітацію Неймар та Алекс Сандро. Також близький до повноцінного відновлення Даніло.

До слова, вже 5 грудня Бразилія зійдеться з Південною Кореєю в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022. Початок гри о 21:00.

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Globo:



Alex Telles and Gabriel Jesus both are dealing with knee injuries. Tests will be done tomorrow.



Alex Telles came off in tears & Gabriel Jesus noticed the pain once he was subbed. Gabriel had previous injuries here. — Brasil Football (@BrasilEdition) December 3, 2022