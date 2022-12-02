Африканскую сборную устраивала только победа и надежда, что в параллельном поединке Швейцария потеряет очки в противостоянии с сербами. Латиноамериканцы, в свою очередь, в прошлом туре обеспечили себе место в плей-офф, поэтому Тите позволил себе осуществить тотальную ротацию. С капитанской повязкой вышел Дани Алвес, который к тому же стал самым возрастным игроком бразильцев в истории на ЧМ.

Лучший момент в первые 15 минут имел Мартинелли, который пробивал головой, но кипер вытащил из-под перекладины. Бразилия пыталась что-то создать, но было сложно. Камерун довольно самоотверженно защищался. "Селесао" имели всего два момента – дважды били со штрафных. Родриго не сумел перебросить стенку, Алвес пробил лучше, но над воротами.

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Активизировались подопечные Тите в конце тайма. Удар Мартинелли перевели на угловой, а мяч после выстрела Родриго разминулся со стойкой. Лучший момент имел Камерун. Удар Мбеумо головой с отскоком от газона в эффектном прыжке отразил Эдерсон. Это была первая возможность африканцев!

Похоже, этот момент вдохновил "неукротимых львов" – они сверхактивно начали второй тайм. Апогеем давления был выстрел Абубакара из пределов штрафной, после которого мяч пролетел мимо левой стойки. Бразилия проснулась и создала отличный момент. Точнее Мартинелли, который был одним из самых активных. Одноклубник Зинченко убрал защитника и пробил под перекладину – Эпасси снова спас.

После игра открылась, команды играли на встречных курсах, но особой остроты не было. К голу ближе были "селесао", но, как это бывает, пропустили. Мбекели подал, Абубакар головой перевел мяч в угол. 1:0! Абубакар на радостях снял футболку и получил вторую желтую.

Vincent Aboubakar is the first player to score and be sent off in a World Cup match since Zinedine Zidane in the 2006 final vs. Italy pic.twitter.com/FrUhNkA7BR — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2022

Несмотря на поражение, Бразилия завершает групповой этап лидером квартета G, а Камерун – третьим. Швейцария в параллельном матче обыграла Сербию и финишировала второй. Соперником Неймара и Ко в 1/8 финала Мундиаля будет Южная Корея.