Сенсационное поражение пентакампеонов в видеообзоре встречи Камерун – Бразилия – 1:0
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Камерун на последних минутах вырвал победу над Бразилией в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Смотрите видео обзора встречи Камерун – Бразилия на "Футбол 24".
Бразилия вышла экспериментальным составом, однако не помешало им владеть инициативой. Опасные моменты имели Мартинелли и Антони, однако Эпасси спасал Камерун эффектными сейвами.
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Продолжилось это и во второй половине, хотя Камерун начал огрызаться. А в компенсированное время Абубакар замкнул головой навес Мбекели и принес шокирующую победу для африканской сборной. Нападавшего удалили после празднования, но Камерун удержал победу.
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