Камерун на последних минутах вырвал победу над Бразилией в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Смотрите видео обзора встречи Камерун – Бразилия на "Футбол 24".

Бразилия вышла экспериментальным составом, однако не помешало им владеть инициативой. Опасные моменты имели Мартинелли и Антони, однако Эпасси спасал Камерун эффектными сейвами.

Бразилия сенсационно проиграла на финише группового этапа ЧМ – лидер Камеруна забил и заработал курьезное удаление

Продолжилось это и во второй половине, хотя Камерун начал огрызаться. А в компенсированное время Абубакар замкнул головой навес Мбекели и принес шокирующую победу для африканской сборной. Нападавшего удалили после празднования, но Камерун удержал победу.