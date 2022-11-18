Никакие статус и слава не помогут тебе, если твои попутчики во время полета – болельщики сборной Бразилии. Серхио Агуэро не даст соврать.

Экс-звезде сборной Аргентины Серхио Агуэро не повезло оказаться в одном самолете с бразильцами, тоже летевшими в Катар на чемпионат мира.

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34-летний бомбардир надолго запомнит полет. Агуэро сидел в отдельной кабинке, находясь отдельно от попутчиков, но это не позволило аргентинцу хоть немного отдохнуть. Бразильцы устроили свои фирменные танцы, которые сопровождали громким пением. Ну и куда без музыкальных инструментов. Реакция Серхио Агуэро – бесценна.

"Таким был весь полет", – написал аргентинец в Twitter, добавив видео веселья своих попутчиков. Кадры уже распространили более двух миллионов раз, а количество лайков во всех соцсетях перевалило за 200 миллионов.

Напомним, Агуэро в 2021 году вынужден был завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Последним клубом аргентинца, сыгравшего на трех чемпионатах мира, стала Барселона.

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