20 ноября сборная Катара откроет домашний ЧМ-2022 матчем против Эквадора. Как информирует региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха, результат этой встречи уже предопределён – Катар подкупил своего соперника.

ЧМ-2022: журналистов из Дании грубо атаковали в Катаре, сорвав репортаж – угрозы от охранников звучали в прямом эфире

Согласно источнику, катарцы подкупили восемь представителей Эквадора, переведя на их счета в общей сложности 7,4 миллиона долларов. Утверждается, что единственный и победный гол должен быть забит во втором тайме.

Амджад Таха утверждает, что пять катарских источников и один эквадорский подтвердили ему эту информацию.

137 друзей Марлоса – триумф натурализации на ЧМ-2022, лидеры и аутсайдеры, только 4 сборные выступают против