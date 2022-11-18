Ніякі статус і слава не допоможуть тобі, якщо твої попутники під час польоту – уболівальники збірної Бразилії. Серхіо Агуеро не дасть збрехати.

Екс-зірці збірної Аргентини Серхіо Агуеро не пощастило опинитися в одному літаку з бразильцями, які теж летіли у Катар на чемпіонат світу.

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34-річний бомбардир надовго запам'ятає цей політ. Агуеро сидів у окремій кабінці, перебуваючи окремо від попутників, але це не дозволило аргентинцю бодай трохи відпочити. Бразильці влаштували свої фірмові танці, які супроводжували гучними співами. Ну і куди ж без музичних інструментів. Реакція Серхіо Агуеро – безцінна.

"Таким був увесь політ", – написав аргентинець у Twitter, додавши відео веселощів своїх попутників. Кадри вже поширили більше двох мільйонів разів, а кількість лайків у всіх соцмережах перевалила за 200 мільйонів.

Нагадаємо, Агуеро у 2021 році вимушений був завершити кар'єру через проблеми з серцем. Останнім клубом аргентинця, який зіграв на трьох чемпіонатах світу, стала Барселона.

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