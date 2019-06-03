ЧМ-2019 U-20: Украина в случае победы над Панамой встретится с Новой Зеландией в четвертьфинале турнира

Состоялся поединок 1/8 финала юношеского чемпионата мира между Колумбией и Новой Зеландией.

Чемпионат мира-2019 U-20, 1/8 финала

Колумбия – Новая Зеландия – 1:1 (5:4)

Голы: Рейес, 11 – Джаст, 35

ЧМ-2019 U-20: Италия минимально одолела хозяев турнира Польшу и вышла в 1/4 финала

В поединке 1/8 финала юношеского чемпионата мира номинальный хозяин поля Колумбия принимала Новую Зеландию. Команды обменялись голами в первом тайме, но больше забить не смогли, поэтому игра перешла в овертайм, а затем и в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказались колумбийцы

Поэтому команда с Америки вышла в 1/4 финала юношеского чемпионата мира, где встретится с победителем пары Украина – Панама. К слову, подопечные Петракова проведут свой матч завтра.