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ЧС-2019 U-20: Україна у разі перемоги над Панамою зустрінеться з Колумбією у чвертьфіналі турніру

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ЧС-2019 U-20: Україна у разі перемоги над Панамою зустрінеться з Колумбією у чвертьфіналі турніру
Колумбія – Нова Зеландія / Твіттер Колумбії

Відбувся поєдинок 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу між Колумбією та Новою Зеландією.

Чемпіонат світу-2019 U-20, 1/8 фіналу

Колумбія – Нова Зеландія – 1:1 (5:4)

Голи: Реєс, 11 – Джаст, 35

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У поєдинку 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу номінальний господар поля Колумбія приймала Нову Зеландію. Команди обмінялись голами у першому таймі, але більше забити не змогли, тому гра перейшла в овертайм, а потім і у серію післяматчевих пенальті, де сильнішими виявились колумбійці.

Відтак команда з Америки вийшла до 1/4 фіналу юнацького чемпіонату світу, де зустрінеться з переможцем пари Україна – Панама. До слова, підопічні Петракова проведуть свій матч завтра.

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Теги
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