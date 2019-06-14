ЧМ-2019 U-20: как сборная Украины готовится к финалу мирового первенства

Сборная Украины U-20 продолжает подготовку к финальному матчу чемпионата мира-2019 против команды Южной Кореи, который пройдет уже завтра, 15 июня.

Тренерский штаб сборной Украины U-20 продолжает разбирать игру Южной Кореи – соперника "сине-желтых" в финале чемпионата мира. Также вчера игроки поработали в тренажерном зале, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вечером футболисты были разделены на две группы – те, которые играли в полуфинале против Италии, сделали небольшую пробежку, размялись и поиграли в теннисбол, другие выполняли различные игровые серии с мячом.

Сегодня наставник сборной Украины U-20 Александр Петраков и капитан команды Валерий Бондарь проведут пресс-конференцию, которая начнется в 15:00. В 19:00 запланирована тренировка "сине-желтых".

Напомним, финал ЧМ-2019 U-20 Украина – Южная Корея пройдет 15 июня в Лодзи. Начало – в 19:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.

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