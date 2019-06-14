toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20

ЧМ-2019 U-20: как сборная Украины готовится к финалу мирового первенства

10:30 191 Читати українською
ЧМ-2019 U-20: как сборная Украины готовится к финалу мирового первенства
Украина U-20 – в финале чемпионата мира-2019

Сборная Украины U-20 продолжает подготовку к финальному матчу чемпионата мира-2019 против команды Южной Кореи, который пройдет уже завтра, 15 июня.

 

Тренерский штаб сборной Украины U-20 продолжает разбирать игру Южной Кореи – соперника "сине-желтых" в финале чемпионата мира. Также вчера игроки поработали в тренажерном зале, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: прогноз на финал ЧМ-2019

Вечером футболисты были разделены на две группы – те, которые играли в полуфинале против Италии, сделали небольшую пробежку, размялись и поиграли в теннисбол, другие выполняли различные игровые серии с мячом.

Сегодня наставник сборной Украины U-20 Александр Петраков и капитан команды Валерий Бондарь проведут пресс-конференцию, которая начнется в 15:00. В 19:00 запланирована тренировка "сине-желтых".

Напомним, финал ЧМ-2019 U-20 Украина – Южная Корея пройдет 15 июня в Лодзи. Начало – в 19:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.

Издевательство VAR и украденная победа – итальянские СМИ в ярости из-за выхода Украины U-20 в финал ЧМ-2019

blog_ava
Фанаты Реала озвучили новую трансферную цель во время презентации Азара
00:05
561
Теги
Сборная Украины Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20 Сборная Украины U-20 Видеоновости Украина U-20 Украина U-20
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
13
мин
Бразилия
03:30
Боливия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук