ЧС-2019 U-20: як збірна України готується до фіналу світової першості

Збірна України U-20 продовжує підготовку до фінального матчу чемпіонату світу-2019 проти команди Південної Кореї, який пройде вже завтра, 15 червня.

Тренерський штаб збірної України U-20 продовжує розбирати гру Південної Кореї – суперника "синьо-жовтих" у фіналі чемпіонату світу. Також учора гравці попрацювали у тренажерному залі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Ввечері футболісти були поділені на дві групи – ті, які грали у півфіналі проти Італії,зробили невеличку пробіжку, розім’ялися й пограли в тенісбол, інші виконували різноманітні ігрові серії з м’ячем.

Сьогодні наставник збірної України U-20 Олександр Петраков та капітан команди Валерій Бондар проведуть прес-конференцію, яка розпочнеться о 15:00. О 19:00 заплановане тренування "синьо-жовтих".

Нагадаємо, фінал ЧС-2019 U-20 Україна – Південна Корея пройде 15 червня у Лодзі. Початок – о 19:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе пряму онлайн-трансляцію поєдинку.

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