ЧМ-2019 U-20: Эквадор победил Италию и завоевал "бронзу"

Эквадор переиграл Италию в матче за 3 место на чемпионате мира-2019 U-20.

ЧМ-2019 U-20. Матч за 3 место

Италия – Эквадор – 0:1

Гол: Мина, 104

Незабитый пенальти: Оливьери, 95

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В матче за 3 место на чемпионате мира-2019 U-20 встретились Италия и Эквадор. Команды не смогли определить победителя в основное время, а потому игра перешла в экстратаймы. Во время первого дополнительного тайма итальянцы имели прекрасную возможность выйти вперед, но Оливьери не забил с 11-метровой отметки. А вот латиноамериканцы своим шансом воспользовались. После розыгрыша штрафного Ричард Мина точно пробил в правый от себя угол ворот.

В финале встретятся сборные Украины и Южной Кореи. Поединок состоится 15 июня в 19:00 по киевскому времени.