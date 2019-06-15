ЧС-2019 U-20: Еквадор переміг Італію та завоював "бронзу"

Еквадор переграв Італію у матчі за 3 місце на чемпіонаті світу-2019 U-20.

ЧС-2019 U-20. Матч за 3 місце

Італія – Еквадор – 0:1

Гол: Міна, 104

Незабитий пенальті: Олів'єрі, 95

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У матчі за 3 місце на чемпіонаті світу-2019 U-20 зустрілись Італія та Еквадор. Команди не змогли визначити переможця в основний час, а тому гра перейшла в екстратайми. Під час першого додаткового тайму італійці мали чудову нагоду вийти вперед, але Олів'єрі схибив з 11-метрової позначки. А от латиноамериканці своїм шансом скористались. Після розіграшу штрафного Річард Міна точно пробив у правий від себе кут воріт.

У фіналі зустрінуться збірні України та Південної Кореї. Поєдинок відбудеться 15 червня о 19:00 за київським часом.