ЧМ-2019 U-20: Франция набирает максимум очков в группе Е, Панама вырывает победу

Матчи последнего тура чемпионата мира-2019 среди команд U-20.

Чемпионатов мира-2019 U-20, 3 тур

Группа Е

Мали – Франция – 2: 3

Голы: Коита, 14 Диаките, 90+6 – Кюизонс, 12 Диаби, 65 (пен), Гуири, 87

Саудовская Аравия – Панама – 1:2

Голы: Ферас, 53 – МакКензи Моралес, 7, Валанта, 78

Французы так и не почувствовали никакого сопротивления в группе Е. Команда Бернара Диомеде добыла три уверенные победы и легко прошла в плей-офф. В последнем туре под натиском "галльских петухов" пала сборная Мали. Соперники обменялись быстрыми голами в начале встречи, но затем на поле полностью доминировали европейцы. Среди всех выделялся хавбек менхенгладбахской Боруссии Мишель Кюизонс, который вновь отличился голом. За французов также забивали Диаби с пенальти и Гуири в концовке встречи. Игроки Мали вымучили еще один гол в последние секунды, но от поражения не спаслись – 2:3. Тем не менее, именно африканцы становятся второй командой группы Е, которая гарантировала себе место в следующей стадии.

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В матче аутсайдеров квартета зрители также увидели достаточно голов. Напряженная битва завершилась триумфом Панамы, команда из центральной Америки сохранила шансы на продолжение борьбы на чемпионате мира. Героем стал Диего Валанта, который принес победу своей сборной, добив мяч в пустые ворота после неудачных действий голкипера Саудовской Аравии.