ЧС-2019 U-20: Франція набирає максимум очок в групі Е, Панама вириває перемогу

Матчі останнього туру чемпіонату світу-2019 серед команд U-20.

Чемпонат світу-2019 U-20, 3 тур

Група Е

Малі – Франція – 2:3

Голи: Коїта, 14, Діакіте, 90+6, – Кюїзонс, 12, Діабі, 65 (пен), Гуірі, 87

Саудівська Аравія – Панама – 1:2

Голи: Ферас, 53 – МакКензі Моралес, 7, Валанта, 78

Французи так і не відчули жодного спротиву у групі Е. Команда Бернара Діомеде здобула три впевнені перемоги і легко пройшла в плей-офф. У останньому турі під натиском "галльських півнів" впала збірна Малі. Суперники обмінялися швидкими голами на початку зустрічі, але потім на полі цілковито домінували європейці. Серед всіх виділявся хавбек менхенгладбахської Борусії Мішель Кюїзонс, який знову відзначився голом. За французів також забивали Діабі з пенальті та Гуірі в кінцівці зустрічі. Гравці Малі спромоглися на ще один гол в останні секунди, але від поразки не врятувались – 2:3. Тим не менш, саме африканці стають другою командою групи Е, яка гарантувала собі місце у наступній стадії.

Лунін зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2019 U-20, – ЗМІ

У матчі аутсайдерів квартету глядачі також побачили достатньо голів. Напружена битва завершилася тріумфом Панами, команда з центральної Америки зберегла шанси на продовження боротьби на чемпіонаті світу. Героєм став Дієго Валанта, який приніс перемогу своїй збірній, добивши м'яч у пусті ворота після невдалих дій голкіпера Саудівської Аравії.