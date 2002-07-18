ЧМ-2018: жена Варди потратила 140 тысяч фунтов, чтобы посетить матчи турнира

Жена форварда сборной Англии Джейми Варди Ребекка потратила большие деньги, чтобы посмотреть на игру своего мужа на ЧМ-2018.

По информации Mirror, форвард сборной Англии Джейми Варди нанял частный самолет, чтобы его жена могла добраться до Санкт-Петербурга. Дорога в обе стороны обойдется ему в 40 тысяч фунтов. Отметим, что Ребекка Варди проживает в пятизвездочном отеле в Санкт-Петербурге, но сборная Англии в этом городе не играла.

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Все ее расходы на пребывание в России, по подсчетам журналистов, составят около 140 тысяч фунтов. Сюда включены стоимость проживания, оплата услуг охраны и другие расходы. Также 36-летняя жена футболиста взяла с собой четырех детей.

Ребекка и ее дети посетили все три игры "трех львов" на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Семья проживала в пятизвездочном отеле, где стоимость номера составляла 250 фунтов за ночь. Кроме этого, у семьи была личная охрана, которая стоила Джейми Варди десятки тысяч фунтов, пишут британские таблоиды.

Эта сумма может вырасти, если Англия продолжит выступления на ЧМ-2018 на стадии плей-офф. Соперником англичан в 1/8 финала будет команда Колумбии.