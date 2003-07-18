ЧМ-2018: зарубежные СМИ заподозрили Дзюбу в употреблении допинга – врач сборной России уже предоставил объяснения

Нападающего сборной России Артема Дзюбу заподозрили в употреблении допинга. В сеть попало интересное фото, на котором на руке форварда заметный след от шприца.

Что случилось?

После поединка 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия в некоторых СМИ появилось фото Артема Дзюбы, на котором на левой руке игрока заметный след от шприца. Напомним, тот матч завершился сенсационной победой россиян в серии послематчевых пенальти, а сам Дзюба отметился голом в основное время.

Историю подхватили британские СМИ. Статья, в которой россиян подозревают в употреблении допинга, появилась на сайте CaughtOffside с красноречивым заголовком "Доказательство?".

ЧМ-2018: ФИФА проверила на допинг каждого участника турнира

Ahahahaha I fucking told you lot pic.twitter.com/vXSSugnHuN — Comrade Robbo (@RobV96) 1 липня 2018 р.

Как отмечает издание, не секрет, что в России коррупция в спорте есть и на самом высоком уровне и футбол – не исключение. Журналистам портала было бы интересно получить комментарий самого Дзюбы, в активе которого, к слову, уже 3 гола на чемпионате мира-2018.

Напомним, недавно президент антидопингового агентства США (USADA) призвал ФИФА тщательно проверить всех игроков команды России на допинг.

Что дальше?

Врач сборной России Эдуард Безуглов уже опроверг информацию о возможном употреблении Дзюбой допинга. А наличие на руке игрока следа от шпица объяснил регулярной сдачей крови на анализ.

"Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы", – цитирует Безуглова Championat.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка мира Россия сыграет против Хорватии.