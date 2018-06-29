ЧМ-2018: ФИФА проверила на допинг каждого участника турнира

ФИФА не нашла следов употребления допинга участниками группового этапа ЧМ-2018.

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит сообщил, что абсолютно все допинг-пробы, взятые у игроков во время группового этапа чемпионата мира-2018, оказались отрицательными.

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"Было проведено более 2700 тестов, каждый футболист тестировался по крайней мере один раз, и не было ни одного нарушения антидопинговых правил", – цитирует Смита Eurosport.de.