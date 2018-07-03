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ЧС-2018: закордонні ЗМІ запідозрили Дзюбу у вживанні допінгу – лікар збірної Росії вже надав пояснення

16:39 1620 Читать на русском
ЧС-2018: закордонні ЗМІ запідозрили Дзюбу у вживанні допінгу – лікар збірної Росії вже надав пояснення
Артем Дзюба / фото: Твіттер збірної Росії

Нападника збірної Росії Артема Дзюбу запідозрили у вживанні допінгу. У мережу потрапило цікаве фото, на якому на руці форварда помітний слід від шприца.

Що сталося?

Після поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 Іспанія – Росія у деяких ЗМІ з'явилось фото Артема Дзюби, на якому на лівій руці гравця помітний слід від шприца. Нагадаємо, той матч завершився сенсаційною перемогою росіян у серії післяматчевих пенальті, а сам Дзюба відзначився голом в основний час.

Історію підхопили британські ЗМІ. Стаття, у якій росіян підозрюють у вживанні допінгу, з'явилась на сайті CaughtOffside із промовистим заголовком "Доказ?".

ЧС-2018: ФІФА перевірила на допінг кожного учасника турніру

Як зазначає видання, не секрет, що у Росії корупція в спорті є і на найвищому рівні і футбол – не виключення. Журналістам порталу було б цікаво отримати коментар самого Дзюби, в активі якого, до слова, вже 3 голи на чемпіонаті світу-2018.

Нагадаємо, нещодавно президент антидопінгового агентства США (USADA) закликав ФІФА ретельно перевірити всіх гравців команди Росії на допінг.

Що далі?

Лікар збірної Росії Едуард Безуглов вже спростував інформацію про можливе вживання Дзюбою допінгу. А наявність на руці гравця сліду від шпица пояснив регулярним здаванням крові на аналіз.

"Для контролю функціонального стану лікарі дивляться різні гематологічні параметри, які беруть як з капілярної, так і з венозної крові. Це рутинні заходи, які дозволяють контролювати переносимість навантажень, швидкість відновлення і запобігати м'язовим травмам", – цитує Безуглова Championat.

Нагадаємо, в матчі 1/4 фіналу Кубка світу Росія зіграє проти Хорватії.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Статті Допінг Іспанія - Росія Артем Дзюба Артем Дзюба Росія Росія
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