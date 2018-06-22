ЧМ-2018: глава USADA призвал ФИФА проверить игроков сборной России на допинг

Президент антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тайгерт заявил, что ФИФА должна тщательно проверить футболистов сборной России на допинг.

Президент антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тайгерт призывает ФИФА показать результаты тестирования российских игроков после побед над командами Саудовской Аравии и Египта, сообщает The Telegraph.

ЧМ-2018: сборную России проверили на допинг

Специалист обратил внимание на то, что по статистике футболисты сборной России пробежали в стартовых матчах больше всех остальных команд.

"Экстраординарные выступления требуют дополнительных тестов. В моей стране есть золотые стандарты, которые гарантируют, что вы не только можете услышать от меня, что я чистый, но и можете верить мне, что я чист. К сожалению, есть страны, очевидно и Россия, где это не так.

Статистика тестирования не такая, какой должна быть. Мы не видим имен людей, которых тестируют. То, что происходит на поле – это одно. Ключевое значение имеет то, что игроки делают на протяжении последних 6-12 месяцев.

К сожалению, вопросы возникают, и это действительно несправедливо по отношению к самим игрокам. Я ненавижу, когда происходит что-то подобное. Очевидно, это происходит из-за провала спортивных чиновников страны. Это не вина игроков , – считает Тайгерт.

Напомним, 22 мая ФИФА закрыла дело о допинге у игроков сборной России. Было проведено расследование, после чего в ФИФА заявили, что в докладе юриста Ричарда Макларена недостаточно доказательств.