ЧМ-2018: Салах не конфликтовал со сборной Египта из-за Кадырова

Менеджер сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал слухи о решении Мохамеда Салаха покинуть расположение национальной команды из-за президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Ранее была информация, что Мохамед Салах размышляет над возможностью покинуть сборную Египта после присвоения ему звания почетного гражданина Чеченской республики. Футболисту якобы не понравилось, что Рамзан Кадыров использует его для формирования собственного политического портрета.

На это в сборной Египта ответили: "Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации".

"Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о Мохамеде, кроме той, что есть в его Twitter", – добавляет Исмаил в комментарии RT.

Напомним, сборная Египта досрочно потеряла шансы на выход из группы А после поражения от хозяина Мундиаля России (1:3).