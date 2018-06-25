ЧС-2018: Салах не конфліктував зі збірною Єгипту через Кадирова

Менеджер збірної Єгипту Усама Ісмаїл прокоментував чутки про рішення Мохамеда Салаха покинути розташування національної команди через президента Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

Раніше була інформація, що Мохамед Салах роздумує над можливістю покинути збірну Єгипту після присвоєння йому звання почесного громадянина Чеченської республіки. Футболісту нібито не сподобалось, що Рамзан Кадиров використовує його для формування власного політичного портрету.

На це у збірній Єгипту відповіли: "Нічого подібного. Салах перебуває на тренувальній базі і тренується разом зі своїми колегами. Він був присутній на всіх матчах. Він нічого такого не повідомляв керівництву делегації".

"Не було жодної розмови на цю тему. Я не знаю, звідки у CNN ця інформація. Не варто брати інформацію про Мохамеда, крім тієї, що є у його Twitter", – додає Ісмаїл у коментарі RT.

Нагадаємо, збірна Єгипту достроково втратила шанси на вихід з групи А після поразки від господаря Мундіалю Росії (1:3).