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Салах может покинуть сборную Египта из-за Кадырова, – СМИ

24 июня 18:24 1870 Читати українською
Салах может покинуть сборную Египта из-за Кадырова, – СМИ
Мохаммед Салах / Getty Images

Форвард Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах считает, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров его использовал и стремится покинуть национальную команду.

Мохаммед Салах размышляет над возможностью покинуть сборную Египта после событий, которые произошли в Чечне, сообщает CNN.

Встреча африканской сборной с лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым широко освещалась в СМИ, который присвоил Мохаммеду звание почетного гражданина республики и подарил футболку местного клуба Ахмат.

Египтянин считает, что его использовали и он не хочет быть связан с темами, которые не касаются футбола и помогать создавать чей-то политический образ.

Сборная Египта досрочно потеряла шансы на выход из группы А после поражения от хозяина Мундиаля России (1:3).

Теги
ЧМ 2018 Рамзан Кадиров Мохамед Салах Мохамед Салах Египет Египет
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