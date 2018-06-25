Салах может покинуть сборную Египта из-за Кадырова, – СМИ

Форвард Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах считает, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров его использовал и стремится покинуть национальную команду.

Мохаммед Салах размышляет над возможностью покинуть сборную Египта после событий, которые произошли в Чечне, сообщает CNN.

Встреча африканской сборной с лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым широко освещалась в СМИ, который присвоил Мохаммеду звание почетного гражданина республики и подарил футболку местного клуба Ахмат.

Египтянин считает, что его использовали и он не хочет быть связан с темами, которые не касаются футбола и помогать создавать чей-то политический образ.

Сборная Египта досрочно потеряла шансы на выход из группы А после поражения от хозяина Мундиаля России (1:3).