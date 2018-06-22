ЧМ-2018 Россия – Египет: печальный дебют Салаха на чемпионатах мира и победа россиян на кураже

Подопечные Станислава Черчесова обыграли египтян за счет ударного начала второго тайма.

Россияне начали матч активнее соперника. Первую опасность воротам Эль-Шенави принес 38-летний ветеран Игнашевич, пробив головой в руки голкиперу. Не прошло и минуты, как египтяне обрезались, и дали возможность пробить издали Головину, но голкипер снова выручил африканскую сборную.

В дальнейшем команды обменивались моментами. У Египта очень опасный момент имел Трезеге, обводной удар которого пролетел рядом со штангой ворот Акинфеева, а Черышев угрожал воротам Эль-Шенави с помощью дальнего удара, после которого мяч прошел над перекладиной.

Салах пытался зацепиться за мяч самостоятельно, однако у него мало что получалось. Могло получиться после подачи Абдель-Шафи, но главную звезду сборной Египта на дальней штанге опередил Жирков. Кроме Салаха, египтяне искали передачами и центрфорварда Мохсена, пытаясь "загружать" мяч в штрафную площадь на габаритного нападающего. Салах все же получил свой шанс в первом тайме, когда движениями дезориентировал Жиркова и с разворота пробил в дальний угол, но немного не попал в ворота.

Россия – Египет – 3:1 – видео голов и обзор матча

Второй тайм начался для египтян ужасно: Зобнин неудачно пробил по воротам, а капитан сборной Египта Ахмед Фатхи срезал мяч в собственные ворота. Прошло чуть больше 10 минут, и Россия удвоила счет: Марио Фернандес с правого фланга отдал под удар Черышеву, и полузащитник Вильярреала пробил между ног Эль-Шенави. Сборная Египта посыпалась, и еще через три минуты пропустила в третий раз. Это сделал Артем Дзюба.

Сборная России празднует забитый гол

Египту ничего не оставалось, как атаковать. Опасно пробивал Трезеге, но не попал в правый нижний от себя угол. И все же удача улыбнулась Салаху в этом матче: Мохамед был сбит на линии штрафной, арбитр назначил пенальти, и сам пострадавший вколотил мяч под перекладину ворот Акинфеева с 11-метровой отметки.

Африканская сборная пыталась атаковать, но на большее подопечные Эктора Купера в этот вечер были не способны.

Россия – Египет: Черышев признан лучшим игроком матча

Ошибка капитана надломила египтян

Опытный 33-летний капитан сборной Египта Ахмед Фатхи допустил ужасную ошибку на старте второго тайма, и этот автогол серьезно ударил по психологии подопечных Эктора Купера. Добавляет досады этому автоголу и тот факт, что мяч откровенно свалился с ноги в Зобнина и шел мимо ворот. Фатхи, который уже успел сделать инстинктивное движение для перехвата удара/передачи от полузащитника сборной России, пошел до конца, и очень неудачно сыграл в этом эпизоде.

Ударная трехминутка от Черышев и Дзюбы = нокаут для Египта

Беда, как говорится, не приходит одна. Египтяне не успели прийти в себя после досадного автогола, как Россия забила еще дважды. Героями у россиян стали Черышев и Дзюба, и оба сейчас занимают высокие места в рейтинге бомбардиров. Полузащитник Вильярреала забил столько же, сколько Роналду (3 гола), правда в отличие от португальца, ему на это потребовалось 2 матча. Дзюба же с двумя точными выстрелами тоже находится в приятной компании: столько же голов имеют Диего Коста, Ромелу Лукаку, Харри Кейн...однако, опять таки, следует отметить, что Дзюба сыграл на один матч больше. Интересно также и то, что Черышев и Дзюба вообще могли не сыграть на ЧМ, ведь Черышев до травмы Дзагоева считался игроком запаса, а включение Дзюбы в заявку сборной России на Мундиаль было под большим вопросом.

Мохамед Салах

Один в поле не воин

Как ни старался Мохамед Салах помочь своей сборной в этом матче, все напрасно. Да, Салах конечно забил свой первый гол на чемпионатах мира, но вряд ли "десятка" сборной Египта рассчитывал на такой бесславный конец. Надежды были большими, но это тот случай, когда желания не совпали с возможностями. Сборная Египта почти потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире, а мечтам Салаха об успешном выступлении на мундиале, судя по всему, не дано сбыться. С другой стороны, уже то, что Салах смог сыграть на ЧМ учитывая его травму, является большим достижением, а шанс забить с игры Мохамед еще получит в поединке против Саудовской Аравии, который, скорее всего, будет носить для обеих команд утешительный статус.

Игрок матча – Денис Черышев

Полузащитник испанского Вильярреала провел уже второй свой матч за сборную на крайне высоком уровне. В игре против Египта Черышев отметился забитым голом, увеличив общее количество своих голов на турнире до трех. Денис не только забивает, но и добавляет своей сборной скорости и маневренности в атаках. Черышев прекрасно видит поле и имеет хорошо поставленный удар. У России очень неожиданно появился новый лидер, которого сложно остановить.

Денис Черышев только что забил гол в ворота сборной Египта

ЧМ-2018. Группа А. 2 тур

Россия – Египет – 3:1

Голы: Фатхи, 47 (в свои ворота), Черишев, 59, Дзюба, 62 – Салах, 73 (с пенальти)