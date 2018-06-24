ЧМ-2018: Салах получил от Кадырова звание почетного гражданина Чечни

Лидер сборной Египта Мохамед Салах получил награду от Рамзана Кадырова. Нападающий Ливерпуля стал почетным гражданином Чечни.

В Грозном для игроков сборной Египта был организован специальный ужин, во время которого лидер команды Мохамед Салах получил почетное гражданство Чеченской республики. Форвард получил специальный значок и копию указа. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

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"Мохамед Салах – почетный гражданин Чеченской республики! Этой ночью я подписал указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и Ливерпуля высокого звания.

Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть", – написал Кадыров.

Напомним, Египет уже потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата мира-2018, проиграв Уругваю и России. Последний матч на ЧМ-2018 Салах и компания сыграют против Саудовской Аравии.