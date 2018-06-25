ЧМ-2018: Польша стала первой командой из Европы, которая после двух туров потеряла шансы на выход в плей-офф

Сборная Польши потерпела поражение и во втором туре чемпионата мира-2018. Подопечные Адама Навалки уступили Колумбии и потеряли шансы на выход в 1/8 финала.

Сборная Польши первой из европейских команд потеряла шансы на выход в 1/8 финала ЧМ-2018 уже после 2 тура. Подопечные Адама Навалки разгромно проиграли Колумбии и занимают последнее место в группе H.

Польша – Колумбия – 0:3 – видео голов и обзор матча

Пока еще ни одна другая европейская сборная, кроме Польши, окончательно не потеряла шансов на выход в плей-офф. К слову, в последнем рейтинге ФИФА поляки занимали 8 позицию.

После 2 туров поляки не набрали ни одного очка. У Колумбии 3 пункта, а лидируют Сенегал и Япония, которые набрали по 4 балла.

В последнем матча Мундиаля Польша сыграет против Японии.