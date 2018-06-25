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ЧС-2018: Польща стала першою командою з Європи, яка після двох турів втратила шанси на вихід у плей-офф

24 червня 23:29 325 Читать на русском
ЧС-2018: Польща стала першою командою з Європи, яка після двох турів втратила шанси на вихід у плей-офф
Фанати збірної Польщі / фото із соцмереж

Збірна Польщі зазнала поразки і в другому турі чемпіонату світу-2018. Підопічні Адама Навалки поступились Колумбії та втратили шанси на вихід в 1/8 фіналу.

Збірна Польщі першою з європейських команд втратила шанси на вихід у 1/8 фіналу ЧС-2018 вже після 2 туру. Підопічні Адама Навалки розгромно програли Колумбії та посідають останнє місце у групі H.

Польща – Колумбія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Наразі ще жодна інша європейська збірна, крім Польщі, остаточно не втратила шансів на вихід у плей-офф. До слова, в останньому рейтингу ФІФА поляки посідали 8 позицію.

Після 2 турів поляки не набрали жодного очка. У Колумбії 3 пункти, а лідирують Сенегал та Японія, які набрали по 4 бали.

В останньому матчу Мундіалю Польща зіграє проти Японії.

Джерело: Футбол 24
ЧС-2018 2 тур

Польща - Колумбія: Неділя 24 червня 2018

Польща
Матч завершено
0 : 3
Колумбія
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ЧС 2018 Польща - Колумбія Польща Польща Головне
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