Польша – Колумбия – 0:3 – видео голов и обзор матча

Сборная Колумбии в матче 2-го тура ЧМ-2018 разгромила сборную Польши и оставила ее за бортом Мундиаля. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Колумбийцы контролировали игру на протяжении всего матча, но долго не могли превратить свое преимущество в забитые мячи. Открыть счет "кофейщикам" удалось лишь под занавес первой половины игры. Во втором же тайме сборная Колумбии довела счет до разгромного, положив на лопатки подопечных Навалки.

Колумбия разгромила Польшу и оставила ее за бортом Мундиаля

В конце первого тайма Йерри Мина удачно сыграл головой и открыл счет в матче.

Гол Мины:

На 70-й минуте матча Радамель Фалькао выскочил один на один со Щенсны и спокойно переиграл кипера поляков.

Гол Фалькао:

А еще через 5 минут Хамес Родригес создал классный момент для Хуана Куадрадо, а хавбек Ювентуса отправил мяч в угол ворот.

Гол Куадрадо:

Обзор матча: