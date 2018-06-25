ЧМ-2018 Польша – Колумбия: колумбийцы "просыпаются" и деклассируют Польшу, "Кадра" за бортом Мундиаля

Колумбийцы уверенно разобрались со сборной Польши и поборются за выход из группы в последнем туре.

Первый тайм команды начали, много двигаясь, но почти не создавая моментов. Польша рассчитывала на индивидуальное мастерство Левандовски, а колумбийцы все же атаковали более смело и разнообразно. У подопечных Пекермана активно участвовали в атаках те, кто и должен это делать: Куадрадо, Хамес, Фалькао, однако долгое время колумбийцам не удавалось довести дело до настоящих обострений с ударами по воротам.

Польша – Колумбия – 0:3 – видео голов и обзор матча

Посреди первой половины игры Колумбия потеряла основного опорника Агилара, который получил травму и покинул поле на носилках (вместо него вышел Матеус Урибе). Первый по-настоящему опасный момент в матче создал вингер колумбийской сборной и Ювентуса Куадрадо, который сумел продраться сквозь двух защитников "Кадры" и выполнял опаснейший прострел – Щенсны удалось отвести угрозу. А уже через несколько минут сборная Колумбии таки воплотила свое преимущество в гол: мягкую подачу Хамеса ударом головой замкнул Йерри Мина.

Йерри Мина Открывает счет в матче

В начале второго тайма колумбийцы снова создали опасность: в контратаке Куадрадо откатил назад под удар Радамелю Фалькао, но капитан пробил значительно выше ворот. Польше все же удалось ответить моментом у ворот Оспины: Левандовски получил просто шикарную дальнюю передачу от одного из центрбеков польской сборной, классно обработал мяч, однако не смог пробить колумбийского голкипера.

Польша продолжала свои потуги в созидании, а Колумбия тем временем забила во второй раз: Фалькао вышел один на один с Щенсны и без проблем переиграл голкипера – 2:0. После второго пропущенного мяча Адам Навалка выпустил на поле хорошо знакомого украинским болельщикам футбола Теодорчик, но было уже поздно: через 5 минут партнеры вывели на "свидание" с голкипером Куадрадо, который сделал счет неприличным.

Поляки имели возможность "размочить" счет усилиями Крыховяка, но "десятка" сборной Польши с нескольких метров не переиграл Оспину. Колумбийцы в ответ едва не забили в четвертый раз, но после удара Урибе пяткой польские защитники вынесли мяч практически с линии ворот. "Кадра" ответила дальним ударом Левандовски под перекладину, однако на пути мяча вновь был колумбийский голкипер.

Колумбийцы празднуют гол Куадрадо

В итоге, поляки проиграли второй матч подряд и с позором покидают ЧМ-2018. Колумбия же, в свою очередь, поборется за выход из группы в последнем туре.

Провал Польши и Левандовски

Ожидания от выступления подопечных Адама Навалки на ЧМ-2018 были достаточно высокими, и как раз "Кадра" на пару с колумбийцами считалась перед стартом турнира главным фаворитом на выход из группы. Однако ожидания совсем не совпали с реальностью и поляки оказались самой слабой командой в группе, как по игре, так и по результату. Сборная Польши провела крайне слабый поединок против Сенегала и почти ничего не смогла создать в поединке с Колумбией, а ее лидер и главный бомбардир Роберт Левандовски проваливает турнир.

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На центрфорварда мюнхенской Баварии были возложены большие надежды, однако, хоть он и очень сильный в индивидуальном плане игрок, но все же не из тех, которые с легкостью создают моменты сами для себя. Роберту нужна поддержка партнеров, которую он получал лишь в отдельных эпизодах. Показательно и то, что лучший момент в матче против колумбийцев Левандовски имел после передачи через все поле от одного из центрбеков "Кадры".

Роберт Левандовски

Колумбия продемонстрировала всю свою мощь, играя в полном составе

В матче первого тура с Японией колумбийцы оказались в меньшинстве уже в самом дебюте игры, и возможно именно поэтому потерпели неожиданное поражение. В поединке против Польши сборная Колумбии выглядела совсем по-другому, играя в полном составе. Подопечные Хосе Пекермана достаточно надежно и почти безошибочно сыграли в обороне, а когда защитные порядки давали трещину, на помощь приходил Оспина, иногда ценой собственного здоровья спасавший свою сборную от пропущенного гола. Что касается атакующих действий, здесь колумбийцы выглядели еще сильнее. Куадрадо, Хамес, Фалькао и Компания "разобрали на запчасти" польскую оборону и провели очень качественную и результативную игру. Колумбия могла забить еще, но все равно преимущество в три мяча более чем серьезным результатом для южноамериканцев в этот вечер.

Дальнейшие перспективы

Польша остается за бортом турнира и последний матч "Кадры" против Японии будет носить разве что утешительный статус для подопечных Адама Навалки, чего не скажешь о "самураях". Колумбийцы же, "возвращаются в игру" и теперь все в их руках: для выхода в 1/8 финала сборной Колумбии необходимо просто победить Сенегал. Возможно, звучит легче, чем есть на самом деле, однако всегда проще играть, понимая, что собственные перспективы зависят только от результата твоего матча. Так значительно проще, чем когда есть необходимость кроме собственного результата еще и активно оглядываться по сторонам.

Фалькао только что сделал счет 2:0

Польша – Колумбия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Следует отметить, что сборную Колумбии в матче с Сенегалом может устроить и ничья, но только в случае победы Польши над Японией. Верить в это особо не следует, ведь полякам уже ничего не нужно, кроме, возможно только, сохранения чести и славного имени. Итак, констатируем факт – нас ждет сверхинтересный поединок последнего тура между Сенегалом и Колумбией, ведь это будет уже второй по счету "мини-финал" в группе H. По итогам первого – Польша покидает Мундиаль, а по итогам второго – тот, кто проиграет в матче Сенегал – Колумбия.

ЧМ-2018. Группа Н. 2 тур

Польша – Колумбия – 0:3

Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75