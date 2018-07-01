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Хорватия – Дания: Йоргенсен забил самый быстрый гол Мундиаля с июня 2014 года

21:33 79 Читати українською
Хорватия – Дания: Йоргенсен забил самый быстрый гол Мундиаля с июня 2014 года
Матиас Йоргенсен / соцсети

Защитник сборной Дании Матиас Йоргенсен стал автором самого быстрого гола чемпионата мира-2018. Это самое быстрое взятие ворот после гола Клинта Демпси в ворота Ганы на ЧМ-2014.

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 Хорватия – Дания защитник датчан Матиас Йоргенсен открыл счет уже на 57-й секунде матча.

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Этот гол пока является самым быстрым на этом чемпионате мира, а также самый быстрый гол на мундиале после июня 2014 года, когда форвард сборной США Клинт Демпси на 29-й секунде поразил ворота сборной Ганы.

Напомним, сегодня, 1 июля, сборная России сенсационно выбила из турнира Испанию, переиграв ее в серии пенальти.

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия

live 53'
1 : 1
Дания
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ЧМ 2018 Хорватия - Дания Хорватия Хорватия Дания Дания Матиас Йоргенсен Матиас Йоргенсен
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