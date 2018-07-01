Хорватия – Дания: Йоргенсен забил самый быстрый гол Мундиаля с июня 2014 года

Защитник сборной Дании Матиас Йоргенсен стал автором самого быстрого гола чемпионата мира-2018. Это самое быстрое взятие ворот после гола Клинта Демпси в ворота Ганы на ЧМ-2014.

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 Хорватия – Дания защитник датчан Матиас Йоргенсен открыл счет уже на 57-й секунде матча.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Этот гол пока является самым быстрым на этом чемпионате мира, а также самый быстрый гол на мундиале после июня 2014 года, когда форвард сборной США Клинт Демпси на 29-й секунде поразил ворота сборной Ганы.

Напомним, сегодня, 1 июля, сборная России сенсационно выбила из турнира Испанию, переиграв ее в серии пенальти.