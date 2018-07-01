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Испания – Россия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

16:55 715 Читати українською
Испания – Россия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018
Испания – Россия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Испания и Россия встречаются в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч и онлайн-трансляция Испания – Россия начались в 17:00. Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с Данией или Хорватией.

Испания – Россия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Испания вышла в плей-офф с первого места группы В, где ее соперниками были Португалия, Марокко и Иран. Россия получила путевку в 1/8 финала из квартета А, обыграв Саудовскую Аравию с Египтом и уступив Уругваю.

Испания: Де Хеа – Начо, Пике, Рамос, Альба – Бускетс, Коке – Силва, Иско, Асенсио – Коста.

Россия: Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Жирков – Самедов, Зобнин, Кузяев, Головин – Дзюба.

Стартовый состав сборной Испании:

Стартовый состав сборной России:

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания

live 23'
1 : 0
Россия
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