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ЧМ-2018: ФИФА наказала Польшу за политический баннер

24 июня 15:40 374 Читати українською
ЧМ-2018: ФИФА наказала Польшу за политический баннер
Фанаты сборной Польши

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Польский футбольный союз за демонстрацию фанатами политического баннера.

Баннер был продемонстрирован во время матча 1 тура чемпионата мира 2018 между сборными Польши и Сенегала. Польский футбольный союз заплатит 10 000 швейцарских франков штрафа, информирует официальный сайт ФИФА.

Напомним, Польша сенсационно проиграла Сенегалу.

Также ФИФА открыла дела против футбольных федераций Аргентины и Хорватии из-за поведения их болельщиков. Ранее сообщалось, что семь аргентинских болельщиков задержаны после жестокой драки во время матча.

Напомним, Хорватия неожиданно разгромила Аргентину со счетом 3:0.

ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Польша Польша футбольные фанаты Аргентина Аргентина Аргентина - Хорватия Хорватия Хорватия ФИФА Польша - Сенегал
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