ЧМ-2018: ФИФА наказала Польшу за политический баннер

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Польский футбольный союз за демонстрацию фанатами политического баннера.

Баннер был продемонстрирован во время матча 1 тура чемпионата мира 2018 между сборными Польши и Сенегала. Польский футбольный союз заплатит 10 000 швейцарских франков штрафа, информирует официальный сайт ФИФА.

Напомним, Польша сенсационно проиграла Сенегалу.

Также ФИФА открыла дела против футбольных федераций Аргентины и Хорватии из-за поведения их болельщиков. Ранее сообщалось, что семь аргентинских болельщиков задержаны после жестокой драки во время матча.

Напомним, Хорватия неожиданно разгромила Аргентину со счетом 3:0.