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ЧМ-2018: семь аргентинских болельщиков задержаны после жестокой драки во время матча

00:16 379 Читати українською
ЧМ-2018: семь аргентинских болельщиков задержаны после жестокой драки во время матча
Фанаты сборной Аргентины

В России задержали фанатов сборной Аргентины, которые устроили драку во время матча 2 тура чемпионата мира против Хорватии. Напомним, "шахматные" победили Лео Месси и Ко со счетом 3:0.

У болельщиков из Аргентины начался конфликт с хорватами на трибунах во время матча. Затем нетрезвые фанаты решили с помощью кулаков выяснить отношения с балканцами в подтрибунном помещении.

СМИ быстро распространили видео, на котором хорошо видно участников конфликта. Несколько фанатов били ногами человека, лежащего на полу. Об этом сообщает ТАСС.

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Правоохранительные органы Нижнего Новгорода, где состоялся матч, задержали нарушителей. Скорее всего, их паспорта болельщиков будут аннулированы.

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ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
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