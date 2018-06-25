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ЧС-2018: ФІФА покарала Польщу за політичний банер

24 червня 15:33 1204 Читать на русском
ЧС-2018: ФІФА покарала Польщу за політичний банер
Фанати збірної Польщі

Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував Польський футбольний союз за демонстрацію фанатами політичного банера.

Банер був продемонстрований під час матчу 1 туру чемпіонату світу 2018 між збірними Польщі та Сенегалу. Польський футбольний союз заплатить 10 тисяч швейцарських франків штрафу, інформує офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, Польща сенсаційно програла Сенегалу.

Також ФІФА відкрила справи проти футбольних федерацій Аргентини та Хорватії через поведінку їхніх вболівальників. Раніше повідомлялось, що семеро аргентинських вболівальників затримані після жорстокої бійки під час матчу.

Нагадаємо, Хорватія несподівано розгромила Аргентину з рахунком 3:0.

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Польща Польща футбольні фанати Аргентина Аргентина Аргентина - Хорватія Хорватія Хорватія ФІФА Польща - Сенегал
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