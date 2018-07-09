ЧМ-2018: ФФУ выдала официальное заявление относительно ситуации вокруг Виды

Федерация футбола Украины выразила свою позицию относительно скандала с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой.

"В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил уважение его болельщиков, вправе выразить благодарность и уважение к Украине и наших болельщиков! Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия.

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Лозунг "Слава Украине!" Является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривание своих команд во время матчей. В то же время этот лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, "Слава Хорватии!" или "Слава Франции!".

Несмотря на это, Федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко считали необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунги "Слава Украине!", А также в УЕФА с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА. По многочисленным просьбам журналистов и болельщиков добавляем копию этих обращений.

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Від імені всієї футбольної спільноти України висловлюємо Домагою Віді подяку за публічний прояв поваги до України та вітаємо з виходом збірної Хорватії до півфіналу чемпіонату світу-2018", – йдеться в листі ФФУ.

Напомним, Домагой Вида после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России воскликнул "Слава Украине", чем спровоцировал настоящую полемику. ФИФА предупредила футболиста, хотя Вида рисковал получить дисквалификацию.

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