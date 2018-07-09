ЧС-2018: ФФУ видала офіційну заяву щодо ситуації навколо Віди

Федерація футболу України висловила свою позицію щодо скандалу з захисником збірної Хорватії Домагоєм Відою.

"У цій ситуації ми займаємо чітку і безкомпромісну позицію: футболіст, який багато років виступав за легендарний український клуб та заслужив шану його вболівальників, має право висловити вдячність та повагу до України та наших уболівальників! Жодні дисциплінарні правила ФІФА не містять норми, яка б забороняла такі дії.

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Гасло "Слава Україні!" є привітанням, вшануванням пам’яті загиблих, патріотичним символом незалежності, свободи та волелюбності українського народу, а також гаслом, яке часто використовується українськими вболівальниками для підбадьорювання своїх команд під час матчів. У той же час це гасло не містить жодного негативного чи образливого змісту, як і інші подібні гасла, наприклад, "Слава Хорватії!" чи "Слава Франції!".

Зважаючи на це, Федерація футболу України та її президент Андрій Павелко вважали за необхідне підтримати Домагоя Віду та оперативно направили звернення до ФІФА з відповідним поясненням щодо гасла "Слава Україні!", а також до УЄФА з проханням підтримати позицію ФФУ у ФІФА. На численні прохання журналістів та вболівальників додаємо копію цих звернень.

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Від імені всієї футбольної спільноти України висловлюємо Домагою Віді подяку за публічний прояв поваги до України та вітаємо з виходом збірної Хорватії до півфіналу чемпіонату світу-2018", – йдеться в листі ФФУ.

Нагадаємо, Домагой Віда після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії вигукнув "Слава Україні", чим спровокував справжню полеміку. ФІФА попередила футболіста, хоча Віда ризикував отримати дискваліфікацію.

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