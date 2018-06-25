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ЧМ-2018: Фарфан после потери сознания больше не сыграет на турнире

10:50 170 Читати українською
ЧМ-2018: Фарфан после потери сознания больше не сыграет на турнире
Джефферсон Фарфан / фото: Твиттер сборной Перу

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан больше не поможет своей команде на чемпионате мира-2018. Правда, его команде осталось сыграть лишь один матч против Австралии.

Сборная Перу в матче против Австралии не сможет рассчитывать на Джефферсона Фарфана, который потерял сознание после столкновения на тренировке с партнером по команде.

Об этом написал сам Фарфан в своем Инстаграм.

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"Спасибо всем за поддержку, было трудно в тот момент, когда я получил травму. Слава Богу, мое состояние стабильное, сейчас нужно думать о здоровье и моей семье. Я очень хотел быть рядом с моими товарищами по команде в последней игре, но я смогу поддержать партнеров только из больницы. Я верю в команду, знаю, что она порадует", – написал Фарфан.

Напомним, сборная Перу потеряла шансы на выход из группы, проиграв Дании и Франции.

Матч Австралия – Перу пройдет 26 июня.

ЧМ-2018 3 тур

Австралия - Перу: Вторник 26 июня 2018

Австралия
до матча
22
час
:
32
мин
Перу
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ЧМ 2018 Перу Перу Австралия - Перу Джефферсон Фарфан Джефферсон Фарфан
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