ЧМ-2018: Фарфан после потери сознания больше не сыграет на турнире

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан больше не поможет своей команде на чемпионате мира-2018. Правда, его команде осталось сыграть лишь один матч против Австралии.

Сборная Перу в матче против Австралии не сможет рассчитывать на Джефферсона Фарфана, который потерял сознание после столкновения на тренировке с партнером по команде.

Об этом написал сам Фарфан в своем Инстаграм.

ЧМ-2018: турнир прошел экватор – ключевые цифры Мундиаля

"Спасибо всем за поддержку, было трудно в тот момент, когда я получил травму. Слава Богу, мое состояние стабильное, сейчас нужно думать о здоровье и моей семье. Я очень хотел быть рядом с моими товарищами по команде в последней игре, но я смогу поддержать партнеров только из больницы. Я верю в команду, знаю, что она порадует", – написал Фарфан.

Напомним, сборная Перу потеряла шансы на выход из группы, проиграв Дании и Франции.

Матч Австралия – Перу пройдет 26 июня.